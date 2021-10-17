Марченко уничтожил соперника на пути в основную сетку Кубка Кремля

Украинский теннисист разгромил Юрия Родионова

Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко пробился в основную сетку турнира серии АТР 250 в Москве, обыграв 142-го номера мирового рейтинга Юрия Родионова из Австрии – 6:4,6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час и 25 минут. За это время Марченко выполнил 5 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 5 брейк-поинтов. Его соперник сделал 5 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру и выиграл 1 гейм на приеме.

Марченко второй раз подряд пробился в основную сетку турнира АТР. В конце сентября украинец дошел до второго круга соревнований аналогичной категории в Софии.

Среди возможных соперников Марченко в первом круге: Марин Чилич, Александра Бублик, Джеймс Дакворт и Миомир Кецманович.

Призовой фонд турнира составляет $779,515.