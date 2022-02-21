Марченко завершил выступление в парном разряде турнира в Дохе
Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции. Медведев приблизился к Джоковичу
Сачко поднялся на 6 строчек
09:59
Илья Марченко / Фото - БТУАТР на своем официальном сайте обновил рейтинг мужского Тура.
По итогам минувшей недели чемпион турнира в Рио-де-Жанейро Карлос Алькарас впервые вошел в топ-20.
Первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на 62 позиции.
Отметим, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев приблизился к легендарному сербу Новаку Джоковичу.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 8875
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 8435
3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7515
4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 6555
5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 6515
6.(6) Маттео Берреттини (Италия) – 4928
7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 4598
8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) 3975
9.(9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883
10.(10) Янник Синнер (Италия) – 3429
...
20.(29) Карлос Алькарас (Испания) – 2061
...
222.(160) Илья Марченко (Украина) – 268
228.(234) Виталий Сачко (Украина) – 260
240.(225) Сергей Стаховский (Украина) – 242
396.(399) Алексей Крутых (Украина) – 102
416.(420) Георгий Кравченко (Украина) – 92
498.(505) Владислав Орлов (Украина) – 66
Обновленный рейтинг женского Тура.
Комментарии 0