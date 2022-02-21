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Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции. Медведев приблизился к Джоковичу

Сачко поднялся на 6 строчек
Теннис
09:59
Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции. Медведев приблизился к Джоковичу
Илья Марченко / Фото - БТУ
АТР на своем официальном сайте обновил рейтинг мужского Тура.

По итогам минувшей недели чемпион турнира в Рио-де-Жанейро Карлос Алькарас впервые вошел в топ-20.

Первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на 62 позиции.

Отметим, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев приблизился к легендарному сербу Новаку Джоковичу.
Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 8875

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 8435

3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7515

4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 6555

5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 6515

6.(6) Маттео Берреттини (Италия) – 4928

7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 4598

8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) 3975

9.(9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883

10.(10) Янник Синнер (Италия) – 3429
...
20.(29) Карлос Алькарас (Испания) – 2061
...
222.(160) Илья Марченко (Украина) – 268

228.(234) Виталий Сачко (Украина) – 260

240.(225) Сергей Стаховский (Украина) – 242

396.(399) Алексей Крутых (Украина) – 102

416.(420) Георгий Кравченко (Украина) – 92

498.(505) Владислав Орлов (Украина) – 66
Обновленный рейтинг женского Тура.
 
Владимир Кириченко
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Теги

Илья Марченко Виталий Сачко Даниил Медведев Новак Джокович

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