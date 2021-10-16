Марченко уверенно стартовал в квалификации турнира в Москве

Первая ракетка Украины обыграл Раду Албота

Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 167) удачно стартовал в квалификации турнира серии АТР 250 в Москве, обыграв молдаванина Раду Албота (АТР 113) – 7:6(5), 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты. За это время Марченко выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

В следующем круге квалификации Марченко сыграет против победителя матча Юрий Родионов – Денис Истомин.

Интересно, что Раду Албот второй матч к ряду проиграл представителю Украины. В конце сентября молдаванин уступил Виталию Сачко (3:6, 3:6).

Позже сегодня, 16 октября, выступление в квалификации Кубка Кремля начнет Леся Цуренко. Кроме того, в основную сетку турнира напрямую попали Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Призовой фонд мужской части турнира составляет $779,515, женской – $565,530.