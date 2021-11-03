Марченко в трех сетах проиграл британцу на «челленджере» в Бергамо

Украинский теннисист не сумел выйти в четвертьфинал турнира

Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 154) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии ATP Challenger Tour в Бергамо, Италия, уступив представитель Великобритании Лиаму Броуди (АТР 121) – 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время Марченко выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 4 эйса, 5 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу британца.

Выступление на турнире в Бергамо продолжает другой представитель Украины – Сергей Стаховский.