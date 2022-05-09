Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
15:00
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Сербия - Украина
15:25
Баскетбол. Кубок Украины. Четвертьфинал. Будивельнык - Прометей

Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані

Українець перервав серію з чотирьох поразок
Теннис ATP
14:33
Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
Ілля Марченко / Фото - tennisworldusa.org
Український тенісист Ілля Марченко (№254 ATP) без проблем переграв бразильця Габріеля Декампса (№381 ATP) з рахунком 6:3, 6:1 у першому раунді челенджера в Казахстані.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин. Марченко 5 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та реалізував 4/6 брейк-пойнтів.

Таким чином, українець перервав серію з чотирьох поразок.

У наступному раунді Марченко зустрінеться з переможцем матчу Робін ХаасЕргі Кіркін.

Напередодні у фіналі турніру ATP 1000 у Мадриді іспанець Карлос Алькарас переграв німця Александра Зверєва (6:3, 6:1).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Марченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Теннис ATP
02 мая 16:46
В Украине вновь сменилась первая ракетка
В Украине вновь сменилась первая ракетка
Теннис ATP
11 апреля 17:58

Новости: Теннис

Долгополов: «путін хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст»
Долгополов: «путін хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст»
ATP
14:58
Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
ATP
14:33
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
WTA
10:45
Алькарас снялся с турнира в Риме
Алькарас снялся с турнира в Риме
ATP
10:30
Алькарас: «Я думаю, что готов выиграть Grand Slam»
Алькарас: «Я думаю, что готов выиграть Grand Slam»
ATP
09:30
Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді
Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді
ATP
08 мая 22:16
Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі
Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі
WTA
08 мая 15:38
Зверев не без проблем обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде
Зверев не без проблем обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде
ATP
08 мая 09:12
Жабер – триумфатор турнира в Мадриде
Жабер – триумфатор турнира в Мадриде
WTA
08 мая 08:41
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
33
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости