Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
Українець перервав серію з чотирьох поразок
Ілля Марченко / Фото - tennisworldusa.orgУкраїнський тенісист Ілля Марченко (№254 ATP) без проблем переграв бразильця Габріеля Декампса (№381 ATP) з рахунком 6:3, 6:1 у першому раунді челенджера в Казахстані.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин. Марченко 5 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та реалізував 4/6 брейк-пойнтів.
Таким чином, українець перервав серію з чотирьох поразок.
У наступному раунді Марченко зустрінеться з переможцем матчу Робін Хаас – Ергі Кіркін.
Напередодні у фіналі турніру ATP 1000 у Мадриді іспанець Карлос Алькарас переграв німця Александра Зверєва (6:3, 6:1).