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Марченко выиграл только четыре гейма на старте квалификации Masters в Монреале

Украинский теннисист проиграл 80-й ракетке мира
Теннис ATP
20:11
Марченко выиграл только четыре гейма на старте квалификации Masters в Монреале
Фото: БТУ

Украинский теннисист Илья Марченко без шансов проиграл австралийцу (АТР 80) Джеймсу Дакворту в первом раунде квалификации хардового Masters в Монреале – 1:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 6 минут. За это время Марченко выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и не выиграл ни одного гейма на приеме. Его соперник сделал 8 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Марченко впервые с 2017 года сыграл в квалификации «тысячника».

Masters в Монреале входит в серию хардовых соревнований, которые предшествуют последнему Шлему в году – Открытому чемпионату США.

Напомним, на своем предыдущем турнире Марченко прошел квалификацию, но уступил уже в первом круге.

 

Сергей Остапенко
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Илья Марченко

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