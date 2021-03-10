Марченко выиграл в первом матче на турнире в Биелле

Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

В первом круге «челленджера» в итальянской Биелле украинец Илья Марченко выиграл у представителя Таваня У Тунг-Лина со счетом 6:4, 7:6.

Матч продлился 116 минут, в течение которых Марченко подал шесть эйсов против пяти у соперника. При этом, у Ильи две двойные ошибки, а у его оппонента одна.

Также Марченко реализовал два из восьми брейк-пойнтов, против одного из пяти у соперника.

Во втором круге Марченко сыграет против 282-й ракетки мира итальянца Андреа Арнабольди, счет противостояний с которым составлет 2:1 в пользу украинца.

Напомним, ранее Марченко стал первой ракеткой Украины.