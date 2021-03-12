Марченко вышел в полуфинал челленджера в Бьелле

Илья Марченко / фото - БТУ

Украинский теннисист Илья Марченко прорвался в полуфинал челленджера в итальянском городе Бьелла. В матче 1/4 финала Марченко без особого труда обыграл чеха Йонаса Форейтека со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час и 24 минуты. За это время Марченко сумел сделать 5 эйсов, реализовать 4 брейкпоинта из 13-и и выиграть 6 геймов подряд, допустив 3 двойные ошибки. Йонас так же 5 раз подал навылет, выиграл 5 геймов на своей подаче, допустил 2 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов на корте.

В матче 1/2-й украинцу предстоит сыграть против Лиама Броди.

Напомним, в прошлом круге украинец обыграл Андреа Арнабольди.