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Марченко вышел в полуфинал челленджера в Бьелле

В матче 1/4 финала украинец обыграл Йонеса Фрейтека

Теннис WTA
12 марта 2021г. 21:59
Марченко вышел в полуфинал челленджера в Бьелле
Илья Марченко / фото - БТУ

Украинский теннисист Илья Марченко прорвался в полуфинал челленджера в итальянском городе Бьелла. В матче 1/4 финала Марченко без особого труда обыграл чеха Йонаса Форейтека со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час и 24 минуты. За это время Марченко сумел сделать 5 эйсов, реализовать 4 брейкпоинта из 13-и и выиграть 6 геймов подряд, допустив 3 двойные ошибки. Йонас так же 5 раз подал навылет, выиграл 5 геймов на своей подаче, допустил 2 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов на корте.

В матче 1/2-й украинцу предстоит сыграть против Лиама Броди.

Напомним, в прошлом круге украинец обыграл Андреа Арнабольди.

Михаил Рыбак

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Илья Марченко

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