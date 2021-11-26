Сачко: «Постараюсь перенести опыт игры с Тимом на матч с Руудом»
Марченко: «Я буду стараться использовать шансы с Руудом, но главное – победа в матче Украины над Норвегией»
Первая ракетка Украины – о предстоящем противостоянии на Кубке Дэвиса
26 ноября 09:26
Илья Марченко / Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко поделился с ФТУ планом на стартующий сегодня матч против сборной Норвегии на Кубке Дэвиса:
Я думаю, что это не самый любимый корт для Рууда. Он лучше играет на медленной поверхности. Корт здесь достаточно быстрый. Я буду стараться найти свои шансы и использовать их. Но главное победа в матче, а не в битве с Каспером.
Конечно, мы будем стараться выиграть матчи против Дурасовича и парную комбинацию. Конечно, каждый матч будет очень напряженным, поэтому я буду стараться показать свой лучший теннис.
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