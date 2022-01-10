Марченко: «Я не был готов к Australian Open»

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Первая ракетка Украины Илья Марченко дал комментарий после поражения на старте квалификации Australian Open:



В целом я доволен – отыграл длительный матч и не травмировался. Для меня сейчас это самое главное. Теперь можно возвращаться домой и начинать нормальную предсезонную подготовку. Так что следующие пару недель я ничего не играю. По правде говоря, даже при этом всем у меня были шансы зацепиться сегодня. Но надо было выигрывать в двух партиях, на три сета я уже совсем не был готов.