Марченко за час разобрался с пятым сеяным квалификации «тысячника»

Украинец отдал Чеккинато всего 3 гейма

Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 214) с уверенной победы над пятым сеяным квалификации Марко Чеккинато (ATP, 92) стартовал на отборе турнира серии ATP1000 в Индиан-Уэллсе 6:1, 6:2.



За час украинец сделал 1 эйс, реализовал 5 брейк-поинтов из семи и допустил 4 «двойных». Итальянец единожды подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Это была третья встреча теннисистов – 2:1 в пользу Ильи.

В матче за место в основной сетке Марченко сыграет с чехом Томашом Махачем. Напомним, что в основной сетке женского «тысячника» выступят четыре украинки.