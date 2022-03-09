Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 59) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Марта Костюк - Марина Заневска -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

Марченко за час разобрался с пятым сеяным квалификации «тысячника»

Украинец отдал Чеккинато всего 3 гейма
Теннис ATP
09 марта 12:18
Марченко за час разобрался с пятым сеяным квалификации «тысячника»
Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 214) с уверенной победы над пятым сеяным квалификации Марко Чеккинато (ATP, 92) стартовал на отборе турнира серии ATP1000 в Индиан-Уэллсе 6:1, 6:2.

За час украинец сделал 1 эйс, реализовал 5 брейк-поинтов из семи и допустил 4 «двойных». Итальянец единожды подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Это была третья встреча теннисистов – 2:1 в пользу Ильи.

В матче за место в основной сетке Марченко сыграет с чехом Томашом Махачем. Напомним, что в основной сетке женского «тысячника» выступят четыре украинки.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Марченко Марко Чеккинато Индиан-Уэллс (ATP)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Набрали Крутых, или Слабые отголоски Рианны
Эксклюзив Набрали Крутых, или Слабые отголоски Рианны
Теннис Кубок Дэвиса
07 марта 13:14
Первая ракетка Украины предполагает, что путин может применить ядерное оружие
Первая ракетка Украины предполагает, что путин может применить ядерное оружие
Теннис ATP
05 марта 19:48
Марченко: «В 2014 году пришлось бежать от войны. В этот раз русские уже не притворяются местными»
Марченко: «В 2014 году пришлось бежать от войны. В этот раз русские уже не притворяются местными»
Теннис ATP
05 марта 18:37
Сборная Украины «всухую» выиграла первый матч Кубка Дэвиса в 2022 году
Сборная Украины «всухую» выиграла первый матч Кубка Дэвиса в 2022 году
Теннис Кубок Дэвиса
05 марта 11:21
Состоялась жеребьевка матча сборных Украины и Барбадоса в Кубке Дэвиса
Состоялась жеребьевка матча сборных Украины и Барбадоса в Кубке Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
03 марта 16:46
Марченко драматично проиграл во втором круге «челленджера» в Форли
Марченко драматично проиграл во втором круге «челленджера» в Форли
Теннис ATP
23 февраля 14:21

Новости: Теннис

Осака: «Я не могу сказать, что сдаю позиции»
Осака: «Я не могу сказать, что сдаю позиции»
WTA
17:00
Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами
Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами
ATP
07:50
Шарапова: «Присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования в Детский фонд помощи»
Шарапова: «Присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования в Детский фонд помощи»
WTA
09 марта 19:20
«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев
«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев
WTA
09 марта 17:50
Экс-первая ракетка мира Маррей отправит все призовые пострадавшим от нападения рф украинским детям
Экс-первая ракетка мира Маррей отправит все призовые пострадавшим от нападения рф украинским детям
ATP
09 марта 16:13
Стаховский обратился к россиянам: «По Донецку и Луганску мы знаем «русский мир». Забирайте солдат, пока это можно сделать»
Стаховский обратился к россиянам: «По Донецку и Луганску мы знаем «русский мир». Забирайте солдат, пока это можно сделать»
ATP
09 марта 14:40
ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема пожертвуют 21 миллион гривен в поддержку Украины
ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема пожертвуют 21 миллион гривен в поддержку Украины
Grand Slam
09 марта 13:55
Марченко за час разобрался с пятым сеяным квалификации «тысячника»
Марченко за час разобрался с пятым сеяным квалификации «тысячника»
ATP
09 марта 12:18
Цуренко снялась с финала квалификации крупного турнира в Индиан-Уэллсе
Цуренко снялась с финала квалификации крупного турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
09 марта 12:00
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Борьба
03 марта 15:14
1
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Легкая атлетика
08 марта 07:59
Все новости