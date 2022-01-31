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Марченко закрепил за собой позиции в рейтинге АТР. У Федерера худший результат с 2001 года

Тим опустился в четвертый десяток
Теннис ATP
09:24
Марченко закрепил за собой позиции в рейтинге АТР. У Федерера худший результат с 2001 года
Илья Марченко / Фото - Facebook
ATP на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.

Легендарный швейцарец Роджер Федерер опустился на 30-ю позицию – это его худший показатель с января 2001 года. 

Австриец Доминик Тим выпал из первой тридцатки впервые с мая 2015 года.

Первая ракетка Украины Илья Марченко закрепил за собой 164-ю строчку.
Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11015

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 10125

3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7780

4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 7170

5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 6875

6 (7) Маттео Берреттини (Италия) – 5278

7.(6) Андрей Рублев (Россия) – 4830

8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 4065

9.(9) Феликс Оже-Альяссим(Канада) – 3923

10.(10) Янник Синнер (Италия) – 3705

12.(14) Денис Шаповалов (Канада) – 2930
...
30.(17) Роджер Федерер (Швейцария) – 1665
...
37.(16) Доминик Тим (Австрия) – 1390
...
164.(164) Илья Марченко (Украина) – 408

221.(223) Сергей Стаховский (Украина) – 293

238.(242) Виталий Сачко (Украина) – 260

402.(400) Алексей Крутых (Украина) – 105

427.(427) Георгий Кравченко (Украина) – 91

497.(500) Владислав Орлов (Украина) – 69
Обновленный рейтинг женского Тура.

Владимир Кириченко
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(Голосов: 1)

Теги

Илья Марченко Роджер Федерер Доминик Тим

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