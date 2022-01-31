Марченко: «Я не был готов к Australian Open»
Марченко закрепил за собой позиции в рейтинге АТР. У Федерера худший результат с 2001 года
Тим опустился в четвертый десяток
Илья Марченко / Фото - FacebookATP на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.
Легендарный швейцарец Роджер Федерер опустился на 30-ю позицию – это его худший показатель с января 2001 года.
Австриец Доминик Тим выпал из первой тридцатки впервые с мая 2015 года.
Первая ракетка Украины Илья Марченко закрепил за собой 164-ю строчку.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11015
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 10125
3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7780
4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 7170
5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 6875
6 (7) Маттео Берреттини (Италия) – 5278
7.(6) Андрей Рублев (Россия) – 4830
8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 4065
9.(9) Феликс Оже-Альяссим(Канада) – 3923
10.(10) Янник Синнер (Италия) – 3705
12.(14) Денис Шаповалов (Канада) – 2930
...
30.(17) Роджер Федерер (Швейцария) – 1665
...
37.(16) Доминик Тим (Австрия) – 1390
...
164.(164) Илья Марченко (Украина) – 408
221.(223) Сергей Стаховский (Украина) – 293
238.(242) Виталий Сачко (Украина) – 260
402.(400) Алексей Крутых (Украина) – 105
427.(427) Георгий Кравченко (Украина) – 91
497.(500) Владислав Орлов (Украина) – 69
Обновленный рейтинг женского Тура.
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