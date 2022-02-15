Марченко завершил выступление в парном разряде турнира в Дохе

Украинец сыграл в тандеме с Исса Альхарраси

Фото: ФТУ

Украинский теннисистзавершил выступление в парном разряде турнира серии ATP 250 в Дохе. Первая ракетка Украины в дуэте суступили на старте соревнований– 3:6, 2:6.

За 55 минут на корте Марченко и Альхарраси не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт. Их соперники сделали 4 эйса, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 4 гейма на приеме.

Ранее Марченко не сумел пройти квалификацию одиночного разряда.