«Сколько везения у этого человека?» Марченко проиграл в финале квалификации турнира в Дохе
Марченко завершил выступление в парном разряде турнира в Дохе
Украинец сыграл в тандеме с Исса Альхарраси
Фото: ФТУУкраинский теннисист Илья Марченко завершил выступление в парном разряде турнира серии ATP 250 в Дохе. Первая ракетка Украины в дуэте с Исса Альхарраси уступили на старте соревнований Маккензи Макдональду и Ботику ван де Зандсхулпу – 3:6, 2:6.
За 55 минут на корте Марченко и Альхарраси не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт. Их соперники сделали 4 эйса, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 4 гейма на приеме.
Ранее Марченко не сумел пройти квалификацию одиночного разряда.
Напомним, лучший парник Украины вышел во второй круг турнира в Марселе.
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