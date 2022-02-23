Маррей без шансов проиграл Синнеру на турнире в Дубае

Бывшая первая ракетка мира за весь матч не имел ни одного брейк-поинта

Фото: iNews

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проиграл десятому номеру мирового рейтинга Яннику Синнеру во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае – 5:7, 2:6.

Матч продлился 1 час и 45 минут. За это время Маррей выполнил 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и не имел ни одного брейк-поинта. Его соперник сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, а также выиграл 3 гейма на приеме.

В третьем круге турнира в Дубае Синнер сыграет против Хуберта Хуркача.

Напомним, накануне в большой скандал попал третья ракетка мира Александр Зверев.