Маррей получил еще две wild card февральские турниры
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Британец получил wild card на турнир
Энди Маррей / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей будет готовиться к турниру в Роттердаме под руководством тренера победителя трех турниров Grand Slam Стэна Вавринки Дани Вальверду.
По информации портала Tennis Head, Вальверду не намерен менять подопечного и согласился тренировать британца только до конца турнира.
Стоит отметить, что Маррей получил от организаторов wild card на эти соревнования.
Напомним, Маррей будет стартовать в основе еще на двух февральских турнирах.
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