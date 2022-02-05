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Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки

Британец получил wild card на турнир
Теннис ATP
05 февраля 22:51
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Энди Маррей / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей будет готовиться к турниру в Роттердаме под руководством тренера победителя трех турниров Grand Slam Стэна Вавринки Дани Вальверду.

По информации портала Tennis Head, Вальверду не намерен менять подопечного и согласился тренировать британца только до конца турнира.

Стоит отметить, что Маррей получил от организаторов wild card на эти соревнования.

Напомним, Маррей будет стартовать в основе еще на двух февральских турнирах.

Михаил Рыбак
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Энди Маррей Стэн Вавринка

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