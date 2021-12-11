Маррей хочет, чтобы Джокович сыграл на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира считает, что серб уже вакцинировался

Фото: Wales Online

Одна из главных интриг Australian Open-2022 состоится в том, сыграет ли на турнире лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Серб держит в тайне информацию о том, привился ли он от коронавируса, а по правилам Открытого чемпионата Австралии игроки, не сделавшие прививку, не допускаются к соревнованиям.

На эту тему высказался трехкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей, который считает, что Джокович уже вакцинировался и, соответственно, сыграет на первом мэйджоре сезона. Слова бывшей первой ракетки мира приводит Tennis Head:

«Я не знаю, какая там ситуация с Новаком. Я видел, что он был в списке участников. И полагаю, что он сыграет в Австралии и вакцинирован. Нам сказали, что существуют правила. Если хочешь играть, надо вакцинироваться. Я думаю, что именно так все и было. Конечно, хочется, чтобы на крупнейших турнирах играли ведущие теннисисты. Это и делает подобные турниры очень интересными».

Напомним, ранее организаторы Открытого чемпионата США отказались предоставить wild-card финалисту турнира в 2008 году.