Маррей: «Мне кажется, я все-таки заслуживаю Australian Open, но там в больших матчах мне никак не удавалось выиграть»

В Мельбурне британец пять раз уступил в финале

Энди Маррей / фото - tennishead.net Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей высказался по поводу выступлений на Australian Open. Британца цитирует sports.yahoo.com: «Мне кажется, я все-таки заслуживаю Australian Open, но там в больших матчах мне никак не удавалось выиграть. Несколько раз я был близок и доходил до финала, но не смог использовать эту возможность, так что с этой проблемой, конечно, надо разбираться. Но воспоминания об Австралии и том, как я себя там чувствую, просто замечательные». Энди Маррей удивится, если первая ракетка мира Новак Джокович не поедет на Australian Open, потому что не сделает прививку от коронавируса.

Рене Тер Велде