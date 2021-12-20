Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
Маррей: «Мне кажется, я все-таки заслуживаю Australian Open, но там в больших матчах мне никак не удавалось выиграть»
В Мельбурне британец пять раз уступил в финале
Энди Маррей / фото - tennishead.net
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей высказался по поводу выступлений на Australian Open.
Британца цитирует sports.yahoo.com:
«Мне кажется, я все-таки заслуживаю Australian Open, но там в больших матчах мне никак не удавалось выиграть.
Несколько раз я был близок и доходил до финала, но не смог использовать эту возможность, так что с этой проблемой, конечно, надо разбираться. Но воспоминания об Австралии и том, как я себя там чувствую, просто замечательные».
Энди Маррей удивится, если первая ракетка мира Новак Джокович не поедет на Australian Open, потому что не сделает прививку от коронавируса.
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