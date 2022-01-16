Маррей: «Мне очень не нравится все произошедшее с Джоковичем»

Фото: tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал депортацию первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича перед стартом Australian Open.

Маррея цитирует BBC:

Новак – тот человек, которого я знаю с тех пор, как нам было по 12 лет. Это тот теннисист, которого я очень уважаю и против которого я неоднократно выходил на корт. Мне очень не нравится все произошедшее с Джоковичем, и мне также не нравится тот факт, что Новак был задержан.

В любом случае пострадали все любители тенниса. Такое впечатление, что все решения принимались в последнюю минуту, поэтому и возникла подобная неразбериха. Надеюсь, мы сможем избежать повторения подобного на других турнирах. Никак не могу пожелать подобного Новаку и всему теннисному миру. Хочется верить, что сейчас все возможные вопросы закрыты».