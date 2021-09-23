Маррей: «Мое тело в порядке, и с каждым матчем растет уверенность»

Британец впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал турнира АТР

Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, как себя чувствует после выхода в четвертьфинал турнира серии АТР-250 в Метце. Слова британца приводит пресс-служба АТР:

«Сейчас я провел наибольшее количество турниров за последнее время, мое тело в порядке, и с каждым матчем растет уверенность. Я веду розыгрыши так, как хочу это делать, и это здорово. В прошлом году были моменты, когда я не понимал, что происходит на корте, как развиваются розыгрыши, хотя раньше это было моей сильной стороной. Из-за этого мне стало очень некомфортно. Сейчас дела налаживаются, приходят результаты, и теннис становится лучше».

Маррей вышел в четвертьфинал турнира серии АТР впервые с октября 2019 года.

