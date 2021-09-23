Маррей впервые в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР
Маррей: «Мое тело в порядке, и с каждым матчем растет уверенность»
Британец впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал турнира АТР
Фото: АТР
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, как себя чувствует после выхода в четвертьфинал турнира серии АТР-250 в Метце. Слова британца приводит пресс-служба АТР:
«Сейчас я провел наибольшее количество турниров за последнее время, мое тело в порядке, и с каждым матчем растет уверенность. Я веду розыгрыши так, как хочу это делать, и это здорово.
В прошлом году были моменты, когда я не понимал, что происходит на корте, как развиваются розыгрыши, хотя раньше это было моей сильной стороной. Из-за этого мне стало очень некомфортно.
Сейчас дела налаживаются, приходят результаты, и теннис становится лучше».
Маррей вышел в четвертьфинал турнира серии АТР впервые с октября 2019 года.
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