Маррей начнет сотрудничество с бывшим наставником Монфиса

Ян де Витт поедет с британцем на выставочный турнир в Абу-Даби

Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей начнет сотрудничество с немецким тренером Яном де Виттом, сообщает THE TELEGRAPH.

Ранее де Витт работал с Гаэлем Монфисом, Жилем Симоном и Николозом Басилашвили. Первым совместным турниром для Маррея и де Витта станет выставочное соревнование в Абу-Даби, которое пройдет во второй половине декабря.

Что касается Джейми Дельгадо, ранее работавшего с Марреем, то он войдет в команду канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Напомним, Марреей сообщил, что впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте.