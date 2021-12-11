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Маррей начнет сотрудничество с бывшим наставником Монфиса

Ян де Витт поедет с британцем на выставочный турнир в Абу-Даби
Теннис ATP
12:15
Маррей начнет сотрудничество с бывшим наставником Монфиса
Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей начнет сотрудничество с немецким тренером Яном де Виттом, сообщает THE TELEGRAPH.

Ранее де Витт работал с Гаэлем Монфисом, Жилем Симоном и Николозом Басилашвили. Первым совместным турниром для Маррея и де Витта станет выставочное соревнование в Абу-Даби, которое пройдет во второй половине декабря.

Что касается Джейми Дельгадо, ранее работавшего с Марреем, то он войдет в команду канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Напомним, Марреей сообщил, что впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте.

Сергей Остапенко
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