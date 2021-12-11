Маррей: «Рекорды Надаля никогда не будут побиты»
Маррей начнет сотрудничество с бывшим наставником Монфиса
Ян де Витт поедет с британцем на выставочный турнир в Абу-Даби
Фото: АТР
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей начнет сотрудничество с немецким тренером Яном де Виттом, сообщает THE TELEGRAPH.
Ранее де Витт работал с Гаэлем Монфисом, Жилем Симоном и Николозом Басилашвили. Первым совместным турниром для Маррея и де Витта станет выставочное соревнование в Абу-Даби, которое пройдет во второй половине декабря.
Что касается Джейми Дельгадо, ранее работавшего с Марреем, то он войдет в команду канадского теннисиста Дениса Шаповалова.
Напомним, Марреей сообщил, что впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте.