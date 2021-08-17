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Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР

Этому игроку нужно добиться прогресса в выступлениях на грунте
Теннис ATP
11:12
Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР
Фото: пресс-служба АТР

Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема Энди Маррей считает, что россиянин Даниил Медведев станет следующей первой ракеткой мира. Слов британца приводит пресс-служба АТР:

«Я считаю, что Медведев будет следующей первой ракеткой мира. Может быть, для этого ему потребуется добиться большей стабильности в игре на грунте. Но у него отличные шансы.

Из юных игроков мне также нравится Карлос Алкарас Гарфия. Он очень хорош. У него есть шансы стать первой ракеткой мира в будущем».


Сейчас Медведев занимает второе место в рейтинге, однако реальных шансов обогнать по очкам нынешнюю первую ракетку мира Новака Джоковича в этом сезоне у него нет.

Напомним, сам Маррей сейчас выступает на турнире в Цинциннати, где успешно преодолел первый раунд.

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Маррей Даниил Медведев

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