Маррей назвал теннисиста, который сместит Джоковича с вершины рейтинга АТР

Этому игроку нужно добиться прогресса в выступлениях на грунте

Фото: пресс-служба АТР

Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема Энди Маррей считает, что россиянин Даниил Медведев станет следующей первой ракеткой мира. Слов британца приводит пресс-служба АТР:

«Я считаю, что Медведев будет следующей первой ракеткой мира. Может быть, для этого ему потребуется добиться большей стабильности в игре на грунте. Но у него отличные шансы. Из юных игроков мне также нравится Карлос Алкарас Гарфия. Он очень хорош. У него есть шансы стать первой ракеткой мира в будущем».

Сейчас Медведев занимает второе место в рейтинге, однако реальных шансов обогнать по очкам нынешнюю первую ракетку мира Новака Джоковича в этом сезоне у него нет.

Напомним, сам Маррей сейчас выступает на турнире в Цинциннати, где успешно преодолел первый раунд.