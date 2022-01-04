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Маррей не в восторге от того, что Джоковичу дали медотвод

Сербский теннисист сыграет на Australian Open
Теннис Grand Slam
04 января 22:40
Маррей не в восторге от того, что Джоковичу дали медотвод
Фото: Sky Sports

Британский теннисист-парник, брат бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде Энди Маррея Джейми Маррей поделился мнением о том, что Новак Джокович получил медотвод и сможет сыграть на Australian Open. Слова Маррея приводит Tennis Majors:

«Если бы прививки не было у меня, то исключение я бы вряд ли получил. Могу только поздравить Новака.

Нам остается только верить, что у него действительно есть уважительная причина для подобного медотвода».


Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Напомним, серб мог пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за того, что не хочет раскрывать статус своей вакцинации.



Сергей Остапенко
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Теги

Джейми Маррей Новак Джокович

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