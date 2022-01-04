Маррей не в восторге от того, что Джоковичу дали медотвод

Сербский теннисист сыграет на Australian Open

Фото: Sky Sports

Британский теннисист-парник, брат бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде Энди Маррея Джейми Маррей поделился мнением о том, что Новак Джокович получил медотвод и сможет сыграть на Australian Open. Слова Маррея приводит Tennis Majors:

«Если бы прививки не было у меня, то исключение я бы вряд ли получил. Могу только поздравить Новака. Нам остается только верить, что у него действительно есть уважительная причина для подобного медотвода».

Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Напомним, серб мог пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за того, что не хочет раскрывать статус своей вакцинации.