Руководство Australian Open подтвердило, что Джокович сыграет на турнире
Маррей не в восторге от того, что Джоковичу дали медотвод
Сербский теннисист сыграет на Australian Open
04 января 22:40
Фото: Sky Sports
Британский теннисист-парник, брат бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде Энди Маррея Джейми Маррей поделился мнением о том, что Новак Джокович получил медотвод и сможет сыграть на Australian Open. Слова Маррея приводит Tennis Majors:
«Если бы прививки не было у меня, то исключение я бы вряд ли получил. Могу только поздравить Новака.
Нам остается только верить, что у него действительно есть уважительная причина для подобного медотвода».
Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.
Напомним, серб мог пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за того, что не хочет раскрывать статус своей вакцинации.
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