Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»

Теннисисты проведут первый очный матч более чем за пять лет

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Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема Энди Маррей поделился ожиданиями от предстоящего матча против Рафаэля Надаля, который состоится в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Слова британца приводит Reuters:

«По-моему, последний раз мы играли пять или шесть лет назад. Прошло очень много времени. Это показывает, сколько проблем было у меня в последние годы, а до этого – и у него. Будет здорово сыграть с ним снова. Я вновь хочу сражаться с этими парнями в крупнейших соревнованиях. Это то, что мотивирует меня. Надеюсь, мы сможем показать хорошее как для таких стариков выступление».

В последний раз Маррей и Надаль играли в мае 2016 года.

Напомним, авторитетный эксперт считает, что Маррею по силам вернуться в топ-10 рейтинга.