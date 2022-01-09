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Маррей – о скандале с Джоковичем в Австралии: «Это плохо для тенниса»

Британец хочет узнать всю информацию, чтобы составить собственное мнение
Теннис Grand Slam
09 января 17:16
Маррей – о скандале с Джоковичем в Австралии: «Это плохо для тенниса»
Фото: Twitter

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей высказался о скандальной ситуации, в которую попал лидер мирового рейтинга Новак Джокович по прилете в Австралию.

Слова британца приводит Talk SPORT:

Я думаю, что все шокированы этими обстоятельствами. Сейчас я скажу две вещи по этому поводу.

Я надеюсь, что с Новаком все хорошо. Мы хорошо знаем друг друга, и у нас всегда были хорошие отношения. Надеюсь, что с ни все будет в порядке.

Второе, что я скажу обо всей ситуации… Это действительно плохо для тенниса, и я не думаю, что это хорошо для кого-либо, кто участвует в этом.

Мне бы хотелось дождаться, когда станут известны все факты о том, почему это произошло. Ведь каждый день появляется новая информация. Стали известны вещи, который действительно выглядят не особо хорошо. Мне нужно узнать все, прежде чем выражать свое мнение по этому поводу.

Директор Australian Open не стал делиться подробностями.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Энди Маррей Новак Джокович

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