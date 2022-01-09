Маррей – о скандале с Джоковичем в Австралии: «Это плохо для тенниса»

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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей высказался о скандальной ситуации, в которую попал лидер мирового рейтинга Новак Джокович по прилете в Австралию.



Слова британца приводит Talk SPORT:

Я надеюсь, что с Новаком все хорошо. Мы хорошо знаем друг друга, и у нас всегда были хорошие отношения. Надеюсь, что с ни все будет в порядке.

Второе, что я скажу обо всей ситуации… Это действительно плохо для тенниса, и я не думаю, что это хорошо для кого-либо, кто участвует в этом.

Мне бы хотелось дождаться, когда станут известны все факты о том, почему это произошло. Ведь каждый день появляется новая информация. Стали известны вещи, который действительно выглядят не особо хорошо. Мне нужно узнать все, прежде чем выражать свое мнение по этому поводу.