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Маррей – о вакцинации: «Сегодня мне ввели третий микрочип»

Экс-первая ракетка мира поблагодарил ученых и медиков за их невероятный труд
Теннис ATP
12:17
Маррей – о вакцинации: «Сегодня мне ввели третий микрочип»
Фото: Twitter

Трехкратный победитель турниров Grand Slam Энди Маррей сообщил в своем Twitter, что получил третью дозу вакцины от коронавируса:

Сегодня мне ввели третий микрочип. А если без шуток, наука – это лучшее. Спасибо ученым, врачам и медперсоналу за вашу невероятную работу.

Напомним, что на прошлой неделе в команде Маррея обнаружили COVID-19. Из-за этого британцу пришлось отсрочить перелет в Австралию, где Энди сыграет на Australian Open.

Олег Шумейко-младший
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