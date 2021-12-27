В команде Маррея обнаружили COVID-19
Маррей – о вакцинации: «Сегодня мне ввели третий микрочип»
Экс-первая ракетка мира поблагодарил ученых и медиков за их невероятный труд
Фото: Twitter
Трехкратный победитель турниров Grand Slam Энди Маррей сообщил в своем Twitter, что получил третью дозу вакцины от коронавируса:
Сегодня мне ввели третий микрочип. А если без шуток, наука – это лучшее. Спасибо ученым, врачам и медперсоналу за вашу невероятную работу.
Напомним, что на прошлой неделе в команде Маррея обнаружили COVID-19. Из-за этого британцу пришлось отсрочить перелет в Австралию, где Энди сыграет на Australian Open.
Комментарии 0