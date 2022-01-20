Маррей в пяти сетах добыл путевку во второй раунд Australian Open
Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Экс-первая ракетка мира – об исходе матча против Таро Даниэля
18:11
Энди Маррей / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал свое поражение от Таро Даниэля во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 4:6).
«Этот год очень важен для меня по ряду причин, и я хочу хорошо выступать на крупных турнирах. Сегодняшнего результата недостаточно. Выход во второй круг «Шлемов» не мотивирует. Я хочу добиваться большего.
Физически сегодня я был в порядке, хорошо восстановился после прошлого, четырехчасового матча. В этом смысле я был вполне доволен, учитывая ситуацию.
Я очень разочарован. Тяжелое поражение, это уж точно».
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