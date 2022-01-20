Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»

Энди Маррей / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал свое поражение от Таро Даниэля во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 4:6).

Физически сегодня я был в порядке, хорошо восстановился после прошлого, четырехчасового матча. В этом смысле я был вполне доволен, учитывая ситуацию.

Я очень разочарован. Тяжелое поражение, это уж точно».