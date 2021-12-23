Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»

Британец поблагодарил организаторов турнира за предоставленный шанс
Теннис Grand Slam
15:48
Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Энди Маррей / фото - Getty Images

Организаторы Australian Open предоставили экс-первой ракетке мира британцу Энди Маррею wild card. В интервью пресс-службе соревнований Маррей прокомментировал эту новость, поблагодарив за предоставленную возможность.

«Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне. Большое спасибо Крэйгу Тили и его команде. 

С этим турниром у меня связаны великолепные воспоминания. Не могу дождаться, когда снова выйду на корты «Мельбурн-парка».

Ранее стало известно, когда состоится жеребьевка Australian Open.

 

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Australian Open Энди Маррей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В команде Маррея обнаружили COVID-19
В команде Маррея обнаружили COVID-19
Теннис ATP
17:25
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Теннис Grand Slam
14:42
На Australian Open не будет линейных судей
На Australian Open не будет линейных судей
Теннис Grand Slam
13:45
Чорич и Шаповалов первыми прилетели в Австралию перед грядущим «мэйджором»
Чорич и Шаповалов первыми прилетели в Австралию перед грядущим «мэйджором»
Теннис Grand Slam
12:42
Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире
Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире
Теннис Grand Slam
09:39
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Теннис Grand Slam
22 декабря 13:35

Новости: Теннис

В команде Маррея обнаружили COVID-19
В команде Маррея обнаружили COVID-19
ATP
17:25
Известно место проведения матча сборной Украины в Кубке Дэвиса
Известно место проведения матча сборной Украины в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
16:00
Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Grand Slam
15:48
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Grand Slam
14:42
На Australian Open не будет линейных судей
На Australian Open не будет линейных судей
Grand Slam
13:45
Чорич и Шаповалов первыми прилетели в Австралию перед грядущим «мэйджором»
Чорич и Шаповалов первыми прилетели в Австралию перед грядущим «мэйджором»
Grand Slam
12:42
Свитолина: «Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой»
Свитолина: «Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой»
WTA
12:20
Беккер: «Думаю, что Федереру и Надалю пора завершить карьеру»
Беккер: «Думаю, что Федереру и Надалю пора завершить карьеру»
ATP
11:45
Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире
Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире
Grand Slam
09:39
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости