Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Британец поблагодарил организаторов турнира за предоставленный шанс
15:48
Энди Маррей / фото - Getty Images
Организаторы Australian Open предоставили экс-первой ракетке мира британцу Энди Маррею wild card. В интервью пресс-службе соревнований Маррей прокомментировал эту новость, поблагодарив за предоставленную возможность.
«Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне. Большое спасибо Крэйгу Тили и его команде.
С этим турниром у меня связаны великолепные воспоминания. Не могу дождаться, когда снова выйду на корты «Мельбурн-парка».
Ранее стало известно, когда состоится жеребьевка Australian Open.
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