Эксперт: «Маррей может вернуться в топ-10 рейтинга»
Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Экс-первая ракетка мира отдал своему сопернику лишь 5 геймов
Энди Маррей / Фото - btu.org.ua134-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей со счетом 6:3, 6:2 уверенно переиграл своего соотечественника Даниэля Эванса на выставочном турнире в Абу-Даби.
Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Отметим, что на кортах официальных турниров Маррей и Эванс ранее не встречались.
В полуфинале британца ждет поединок с испанцем Рафаэлем Надалем (АТР 6). В Туре Маррей и Надаль в последний раз играли друг с другом в 2016 году на турнире в Мадриде. В общей статистике встреч испанец лидирует 17:7.
Отметим, что для легендарного Надаля это будет первый матч с начала августа. Накануне испанец установил новый рекорд ATP.
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