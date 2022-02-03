Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Маррей получил еще две wild card февральские турниры
Экс-первую ракетку мира пригласили на соревнования в Дохе и Дубае
Энди Маррей / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей примет участие в хардовых турнирах в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ), сообщает пресс-служба ATP.
Организаторы турниров предоставили теннисисту wild card в основную сетку. Соревнования в Дохе, которые относятся к категории ATP 250, пройдут с 14 по 19 февраля, соревнования серии ATP 500 в Дубае стартуют 21-го февраля, а закончатся 26-го.
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