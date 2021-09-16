Маррей: «Потенциал Радукану можно было увидеть еще на Wimbledon»

Британский теннисист – об успехе своей соотечественницы

Фото: Tennishead

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением о сенсационной победе 18-летней Эммы Радукану на US Open. Слова британца приводит TennisNow:

«Эмма добилась невероятного успеха. Конечно, в Британии знали о ее возможностях, однако для большинства болельщиков ее триумф стал огромной сенсацией. Последние полтора года она выступала мало, но на Wimbledon показала себя во всей красе. Мы немного потренировались вместе в Нью-Йорке. Надеюсь, что ее победа на Открытом чемпионате США послужит толчком к развитию тенниса в стране».

Напомним на Wimbledon Радукану дошла до четвертого круга, а уже через два месяца стала первым в истории квалифаэром, которому удалось победить на Открытом чемпионате США.

