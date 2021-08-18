Маррей проиграл 12-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Британский теннисист провел первый турнир после Wimbledon

Фото: пресс-служба турнира

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проиграл 12-му номеру мирового рейтинга Хуберту Гуркачу во втором круге турнира серии АТР 1000 в Цинциннати – 6:7(4), 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 44 минуты. За это время Маррей выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт. Его соперник сделал 17 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 2 гейма на приеме.

Для Маррея этот турнир стал первым после Wimbledon: в первом круге он обыграл Ришара Гаске и вот теперь уступил Гуркачу. Выступления британец продолжит на Открытом чемпионате США.

Гуркач в третьем круге сыграет против Пабло Карреньо-Бусты из Испании.

Напомним, ранее Маррей назвал теннисиста, который отберет у Джоковича звание первой ракетки мира.