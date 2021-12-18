Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Британский теннисист уступил в двух сетах
Фото: Getty Images
Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей проиграл россиянину Андрею Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби.
В первом сете Маррей единожды отдал свою подачу, что и предопределило его исход – 4:6. Во второй партии британец долгое время уступал с брейком, но сумел отыграться, однако на тай-брейке допустил большое количество ошибок и, как следствие, проиграл матч – 6:7(2).
Напомним, в полуфинале турнира в Абу-Даби Маррей выиграл у Рафаэля Надаля, который, кстати, в матче за третье место уступил Денису Шаповалову.
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