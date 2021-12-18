Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Британский теннисист уступил в двух сетах

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Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей проиграл россиянину Андрею Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби.

В первом сете Маррей единожды отдал свою подачу, что и предопределило его исход – 4:6. Во второй партии британец долгое время уступал с брейком, но сумел отыграться, однако на тай-брейке допустил большое количество ошибок и, как следствие, проиграл матч – 6:7(2).

Напомним, в полуфинале турнира в Абу-Даби Маррей выиграл у Рафаэля Надаля, который, кстати, в матче за третье место уступил Денису Шаповалову.