Возвращение великого Маррея? Экс-первая ракетка мира обыграл второго сеяного в трехчасовом триллере
Маррей в драматичном матча обыграл Басилашвили. Видеообзор
Бывшая первая ракетка мира вышел в третий круг турнира в Сиднее
16:43
Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Сиднее, обыграв 23-го номера мирового рейтинга Николоза Басилашвили.
Видеообзор матча:
Напомним, 17 января стартует первый турнир серии Большого шлема в сезоне – Australian Open. Организаторы мэйджора дали Маррею wild card в основную сетку.
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