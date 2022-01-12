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Маррей в драматичном матча обыграл Басилашвили. Видеообзор

Бывшая первая ракетка мира вышел в третий круг турнира в Сиднее
Теннис Grand Slam
16:43
Маррей в драматичном матча обыграл Басилашвили. Видеообзор
Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Сиднее, обыграв 23-го номера мирового рейтинга Николоза Басилашвили.

Видеообзор матча:

Напомним, 17 января стартует первый турнир серии Большого шлема в сезоне – Australian Open. Организаторы мэйджора дали Маррею wild card в основную сетку.

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Маррей Николоз Басилашвили

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