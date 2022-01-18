Маррей в пяти сетах добыл путевку во второй раунд Australian Open

Британский теннисист с боями прошел Николоза Басилашвили

Фото: ATP

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей пробился во второй круг Australian Open, обыграв 23-го номера мирового рейтинга Николоза Басилашвили – 6:1, 3:6, 6:4, 6:7(5), 6:4.

Матч продолжался 3 часа и 55 минут. За это время Маррей выполнил 13 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 9 геймов на приеме. Его соперник сделал 14 эйсов, 7 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 6 брейк-поинтов.

В этом сезоне британец уже во второй раз выиграл у грузина.

Во второй круге Маррей сыграет против Таро Даниэля из Японии.

Энди – пятикратный финалист Открытого чемпионата Австралии, однако выиграть трофей ему ни разу не удалось. Единожды Маррей в финале уступил, четырежды –