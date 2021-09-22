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Маррей впервые в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР

Экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграл Вашека Поспишила
Теннис ATP
22:22
Маррей впервые в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР
Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (АТР 113) вышел в четвертьфинал турнира серии АТР-250 в Метце, обыграв 66-го номера мирового рейтинга Вашека Поспишила – 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 24 минуты. За это время Маррей выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинта.

В следующем круге Маррей сыграет против победителя встречи Хуберт Хуркач – Люка Пуиль.

Отметим, что британец в первый раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР. Более того, это первый четвертьфинал для Маррея с октября 2019 года. Тогда в итоге Энди выиграл соревнования в Антверпене.

Сергей Остапенко
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