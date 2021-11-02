Маррей выдал очередной дикий матч, но не реализовал семь матч-болов и проиграл «лаки лузеру»

Бывшая первая ракетка мира остался за бортом турнире в Париже

Фото: пресс-служба турнира

В первом круге турнира серии Masters в Париже бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей встретился с немцем Домиником Кепфером, который не сумел преодолеть квалификацию, но попал в основную сетку как «лаки-лузер».

Маррей, который в недавних интервью заявлял, что готов конкурировать с лучшими теннисистами планеты, неожиданно легко проиграл первый сет, а во втором долгое время уступал с брейком, но в самый последний момент сумел отыграться, а затем сравнять счет по партиям.

Казалось, в третьем сете британец должен уверенно дожимать деморализованного соперника, но вместо этого мы увидели классический для этой осени матч британца. По ходу решающей партии Энди не реализовал 2 матч-бола и дело перешло на тай-брейк.

В 13 гейме Маррей практически все время вел в счете и имел еще пять возможностей выиграть встречу, однако не воспользовался ими, Кепфер же с первого раза реализовал матч-бол и праздновал неожиданную победу – 4:6, 7:5, 6:7 (9) в пользу немца.

Видеообзор матч-болов в матче Маррей – Кепфер:

Встреча продолжалась больше трех часов. Это уже четвертый подобный матч Маррея этой осенью, однако если во поединках с Фрэнсисом Тиафу, Карлосом-Алькарасом и Хубертом Хуркачем он выходил победителем из трехсетовых разборок, то теперь проиграл.

После игры британец признал, что сыграл не лучшим образом:

«Победу я точно не заслужил. Разумеется, у меня было очень много возможностей, но действовал я далеко не лучшим образом. Возможно, на итог повлияла смена оппонента. Впрочем, дело все равно во мне. Я допускал слишком много ошибок, вообще не попадал первым мячом. У меня мало что получалось. Предстоит разобраться, почему так произошло».

Masters в Париже – последний большой турнир сезона, на котором имел возможность выступить Маррей (по понятным причинам на Итоговом турнире мы его не увидим). Теперь ожидаем его возращение на Australian Open-2022, куда организаторы, наверняка, предоставят wild-card британцу.