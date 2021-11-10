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Маррей выиграл у Синнера на турнире в Стокгольме

Британец во второй раз в сезоне выше в четвертьфинал соревнований АТР
Теннис ATP
10 ноября 22:19
Маррей выиграл у Синнера на турнире в Стокгольме
Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей обыграл десятого номера мирового рейтинга Янника Синнера на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, Швеция – 7:6(4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 15 минут. За это время Маррей выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а не сумел сделать ни одного брейка.

Маррей во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР. Его следующим соперником станет американец Томми Пол.

Видеообзор матча Маррей – Синнер:

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Маррей Янник Синнер

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