Маррей выиграл у Синнера на турнире в Стокгольме

Британец во второй раз в сезоне выше в четвертьфинал соревнований АТР

Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей обыграл десятого номера мирового рейтинга Янника Синнера на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, Швеция – 7:6(4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 15 минут. За это время Маррей выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а не сумел сделать ни одного брейка.

Маррей во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира АТР. Его следующим соперником станет американец Томми Пол.

Видеообзор матча Маррей – Синнер: