Маррей вылетел со второго круга турнира в Дохе, проиграв сет «всухую» впервые за семь лет

Баутиста-Агут сломил сопротивление экс-первой ракетки мира чуть более чем за час

Энди Маррей / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей разгромно проиграл Роберто Баутисте-Агуту в матче второго круга турнира серии ATP 250 в Дохе, Катар. Матч завершился со счетом 0:6, 1:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Маррей сумел один раз подать навылет и выиграл единственный гейм на своей подаче, допустив одну двойную ошибку. Баутиста-Агут сумел сделать четыре эйса и реализовать пять брейкпоинтов из шести, ни разу не ошибившись на подаче.

Стоит отметить, что в этом матче было первое «сухое» поражение Энди в сете со времен Masters в Майами-2015. Это 12-я проигранная под ноль партия за всю карьеру британца.



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