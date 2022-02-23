Маррей: «Я и сам не ангел, но поведение Зверева просто недопустимо»

Экс-первая ракетка мира – о дисквалификации немца на турнире в Акапулько

Энди Маррей / фото - The Independent

Третью ракетку мира Александра Зверева сняли с турнира серии ATP 500 в Акапулько за неподобающее поведение во время матча.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал инцидент, заявив, что немец повел себя опасно. Цитирует Маррея пресс-служба ATP.

«Это выглядело довольно плохо, Саша повел себя опасно. Многие игроки могут злиться на корте, я и сам иногда выплескивал эмоции. Я не ангел. Но лупить ракеткой по вышке судьи – это просто недопустимо. Звереву нужно успокоиться».

Напомним, Маррей без шансов проиграл Синнеру на турнире в Дубае.