Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
Британский теннисист – о прививках от коронавируса
Энди Маррей / фото - skysports.com
Именитый британский теннисист Энди Маррей удивится, если первая ракетка мира Новак Джокович не поедет на Australian Open, потому что не сделает прививку от коронавируса.
Британца цитиупет портал eurosport.co.uk:
«Да, меня бы это удивило, потому что я считаю, что вакцины безопасны. Я знаю, что некоторые сейчас говорят, что они неэффективны, потому что нужны вакцины против новых штаммов и так далее, но это, я думаю, касается многих болезней.
Например, грипп – нам каждый год предлагают прививку от гриппа, и ее слегка корректируют, просто чтобы снизить риск. Я считаю вакцины безопасными и эффективными, так что да, я бы удивился, если бы он не поехал по такой причине.
Но турнир приближается, и мы не знаем точно, как обстоят дела, но можно предположить, что он, вероятно, не хотел ее делать. Удивился бы я, если бы завтра узнал, что он не поедет? Нет, не удивился бы».
Энди Маррей проиграл Андрею Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби.
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