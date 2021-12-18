Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»

Британский теннисист – о прививках от коронавируса
Теннис ATP
18 декабря 21:40
Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
Энди Маррей / фото - skysports.com

Именитый британский теннисист Энди Маррей удивится, если первая ракетка мира Новак Джокович не поедет на Australian Open, потому что не сделает прививку от коронавируса.

Британца цитиупет портал eurosport.co.uk:

«Да, меня бы это удивило, потому что я считаю, что вакцины безопасны. Я знаю, что некоторые сейчас говорят, что они неэффективны, потому что нужны вакцины против новых штаммов и так далее, но это, я думаю, касается многих болезней.

Например, грипп – нам каждый год предлагают прививку от гриппа, и ее слегка корректируют, просто чтобы снизить риск. Я считаю вакцины безопасными и эффективными, так что да, я бы удивился, если бы он не поехал по такой причине.

Но турнир приближается, и мы не знаем точно, как обстоят дела, но можно предположить, что он, вероятно, не хотел ее делать. Удивился бы я, если бы завтра узнал, что он не поедет? Нет, не удивился бы».

Энди Маррей проиграл Андрею Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей Australian Open коронавирус Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Теннис ATP
18 декабря 19:25
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Теннис ATP
18 декабря 10:26
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Теннис ATP
17 декабря 20:19
Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»
Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»
Теннис ATP
17 декабря 09:00
Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
Теннис ATP
17 декабря 07:24
Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Теннис ATP
16 декабря 19:41

Новости: Теннис

Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»
ATP
18 декабря 21:40
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
Надаль: «Начинать после длинного перерыва сложно, но цель достигнута – я вернулся на корт»
ATP
18 декабря 19:40
Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
ATP
18 декабря 19:25
Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
ATP
18 декабря 17:35
Познихиренко не без проблем вышла в финал челленджера в Анталии
Познихиренко не без проблем вышла в финал челленджера в Анталии
WTA
18 декабря 13:47
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
Надаль: «У меня теплые отношения с Федерером. Мы регулярно созваниваемся»
ATP
18 декабря 12:30
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
Надаль: «Рад, что Маррей на таком высоком уровне после всего, что ему пришлось перенести»
ATP
18 декабря 10:26
Финалистка Australian Open-2021 не примет участия на предстоящем «мэйджоре»
Финалистка Australian Open-2021 не примет участия на предстоящем «мэйджоре»
Grand Slam
18 декабря 09:57
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
ATP
17 декабря 20:19
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
138
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости