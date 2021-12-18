Маррей: «Я считаю вакцины безопасными и эффективными»

Энди Маррей / фото - skysports.com

Именитый британский теннисист Энди Маррей удивится, если первая ракетка мира Новак Джокович не поедет на Australian Open, потому что не сделает прививку от коронавируса.

Британца цитиупет портал eurosport.co.uk:

Например, грипп – нам каждый год предлагают прививку от гриппа, и ее слегка корректируют, просто чтобы снизить риск. Я считаю вакцины безопасными и эффективными, так что да, я бы удивился, если бы он не поехал по такой причине.

Но турнир приближается, и мы не знаем точно, как обстоят дела, но можно предположить, что он, вероятно, не хотел ее делать. Удивился бы я, если бы завтра узнал, что он не поедет? Нет, не удивился бы».