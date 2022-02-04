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Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на турнире в Катаре

Соревнования стартуют 21-го февраля
Теннис WTA
04 февраля 22:54
Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на турнире в Катаре
Марта Костюк и Надежда Киченок / фото - Sport.ua

Украинские теннисистка Надежда Киченок сообщила, что сыграет вместе с Мартой Костюк на парном турнире серии WTA 1000 в Катаре.

«Попробуем сыграть с Мартой в Дохе. Очень жду этого турнира, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов».

Сам турнир состоится с 21 по 27 февраля.

Напомним, Костюк поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA.

 

Источник: Sport.ua Михаил Рыбак
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Марта Костюк Надежда Киченок

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