Костюк взлетела на 14 позиций в обновленном рейтинге WTA. Свитолина вновь в топ-15
Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на турнире в Катаре
Соревнования стартуют 21-го февраля
Марта Костюк и Надежда Киченок / фото - Sport.ua
Украинские теннисистка Надежда Киченок сообщила, что сыграет вместе с Мартой Костюк на парном турнире серии WTA 1000 в Катаре.
«Попробуем сыграть с Мартой в Дохе. Очень жду этого турнира, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов».
Сам турнир состоится с 21 по 27 февраля.
Напомним, Костюк поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA.
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