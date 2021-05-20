Мартич уступила менее рейтинговой китаянке в трехчасовом противостоянии на турнире в Парме

Ван Цян вышла в полуфинал соревнований

Петра Мартич / фото - Getty Images

48-я ракетка планеты Ван Цян обыграла Петру Мартич в четвертьфинале турнира в Парме, Италия. 23-я ракетка мира уступила в трехчасовом противостоянии 6:7, 6:3, 5:7.

Китаянка оформила 6 подач навылет и реализовала 5 брейк-поинтов из 16, допустив 8 двойных ошибок. 30-летняя хорватка записала в актив 2 эйса и 6 брейков, допустив 1 «двойную».

Для Цян победа над Мартой стала второй в карьере после виктории на Roland Garros в 2018 году.

За право побороться за главный трофей турнира Ван сразиться против Слоаны Стефенс.

Соревнования в Парме ранее сенсационно покинула Серена Уильямс.