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Мартон Фучович – Григор Димитров. Прогноз на поединок 1/16 финала АТР Сан-Диего

Кто победит в этой встрече?
Теннис Прогнозы
28 сентября 15:45
Мартон Фучович – Григор Димитров. Прогноз на поединок 1/16 финала АТР Сан-Диего

28 сентября в 23-00 поспорят за право выйти в 1/8 финала АТР Сан-Диего.Мартон Фучович и Григор Димитров.

Мартон Фучович

Мартон не в лучшей форме находится. Он выиграл всего лишь один матч из шести последних. Случилось это на турнире АТР Уинстон-Сейлем, где он справился с Ёсуке Ватануки (7:5,6:1). На US Open в первом же матче представитель Венгрии уступил Андресу Сеппи в пяти сетах. После этого Фучович отправился в Мец, где проиграл Лоренцо Сонего (3:6,2:6).

Теннисист из Венгрии является универсалом. Он может одинаково успешно выступать как на харде, так и на грунте. Мартон любит затяжные розыгрыши и идеально находит моменты для проведения мощных разящих ударов, которые позволяют перехватывать инициативу на корте.

Григор Димитров

Григору становится все сложнее удерживаться в Топ-30 мирового рейтинга. На текущий момент он 29-я ракетка мира. В его арсенале мощная подача, одноручный бэкенд, который выделяет его среди общей массы представителе АТР-тура.

Димитров на US Open получил травму и был вынужден сняться уже в третьей партии в матче второго круга против Алексея Попырина (6:7,6:7,0:4). Сложно сказать в какой форме подойдет болгарин к этим соревнованиям, но повреждение стопы он уже залечил.

История личных встреч

Между собой дважды в истории встречались теннисисты. Фучович был сильнее в обоих играх. Они состоялись в 2020 году на харде.

Прогноз

Фаворитом в этой встрече является Мартон. Он уже дважды в своей карьере обыгрывал болгарского теннисиста. Фучович любит затяжные розыгрыши. Григор же только недавно восстановился после травмы. Его физическое состояние вряд ли будет идеальным. Мартон же, понимая это будет стремиться максимально затягивать розыгрыши, чтобы Димитров не мог почувствовать себя комфортно. Играем победу Мартона Фучовича с коэффициентом 1,80.

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