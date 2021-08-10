Марченко выиграл стартовый матч в отборочной сетке турнира ATP в Вашингтоне
Masters в Шанхае в этом году не состоится
Турнир в Китае был отменен из-за пандемии коронавируса
Фото: atptour.com
ATP опубликовала календарь на концовку сезона-2021.
Из-за пандемии коронавируса Masters в Шанхае отменен – как раньше были отменены другие турниры в Азии. Это позволило Masters в Индиан-Уэллс растянуться на две недели с 3 октября.
Турнир в Санкт-Петербурге, изначально запланированный на неделю после US Open, перенесен. Теперь он занял в календаре место турнира в Базеле и состоится с 25 по 31 октября.
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.
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