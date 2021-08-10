Masters в Шанхае в этом году не состоится

Турнир в Китае был отменен из-за пандемии коронавируса

Фото: atptour.com

ATP опубликовала календарь на концовку сезона-2021.

Из-за пандемии коронавируса Masters в Шанхае отменен – как раньше были отменены другие турниры в Азии. Это позволило Masters в Индиан-Уэллс растянуться на две недели с 3 октября.

Турнир в Санкт-Петербурге, изначально запланированный на неделю после US Open, перенесен. Теперь он занял в календаре место турнира в Базеле и состоится с 25 по 31 октября.

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.