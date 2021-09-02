Матч Калининой против Кербер был перенесен из-за дождя

Теннисистки выйдут на корт сегодня, 2 сентября

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Матч украинской теннисистки Ангелины Калининой во втором круге US Open против трехкратной победительницы турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер из-за дождя был перенесен на сегодня, 2 сентября.

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Калинина – последняя украинская теннисистка, которой удавалось обыгрывать Кербер. Случилось это в первом круге Roland Garros-2021.

Впоследствии немка выиграла у Элина Свитолиной на турнире в Цинциннати, а затем была победа над Даяной Ястремской.