Касаткина обыграла обидчицу Свитолиной и стала следующей соперницей украинки
Матч Калининой против Кербер был перенесен из-за дождя
Теннисистки выйдут на корт сегодня, 2 сентября
2 сентября 08:13
Фото: Getty Images
Матч украинской теннисистки Ангелины Калининой во втором круге US Open против трехкратной победительницы турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер из-за дождя был перенесен на сегодня, 2 сентября.
Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Калинина – последняя украинская теннисистка, которой удавалось обыгрывать Кербер. Случилось это в первом круге Roland Garros-2021.
Впоследствии немка выиграла у Элина Свитолиной на турнире в Цинциннати, а затем была победа над Даяной Ястремской.
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