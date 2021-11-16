Маю – об исчезновении китайской теннисистки: «Надеюсь, Олимпийский комитет Китая выступит по этому поводу»

Пэн Шуай обвинила бывшего министра Китая в сексуальных домогательствах

Николя Маю / фото - Getty Images

Победитель 5-и турниров серии «Большого шлема» француз Николя Маю высказался о нашумевшей ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая пропала две недели тому назад после того, как местной соцсети обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Маю надеется, что Олимпийский комитет Китая не оставит сложившуюся ситуацию без внимания. Цитирует француза портал L'Equipe.

«Я рад, что ATP сделала заявление по поводу Пэн Шуай. Сначала это сделала WTA, а затем ATP последовала ее примеру. Надеюсь, скоро мы узнаем какие-то новости. Нам надо мобилизовать силы. А Олимпийскому комитету Китая надо проснуться за несколько месяцев до зимней Олимпиады. Надеюсь, он выступит по этому поводу».