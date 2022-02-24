«Всегда непросто возвращаться после отдыха». Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Акапулько
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Вторая ракетка мира отправил домой испанца Пабло Андухара
Даниил Медведев / Фото - eurosportВторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во втором раунде турнира Abierto Mexicano Telcel устроил разгром испанцу Пабло Андухару со счетом 6:1, 6:2.
За 1 час 4 минуты матча Медведев оформил семь эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 68-й номер рейтинга АТР ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку, не реализовав единственный брейк-пойнт.
После этой победы Медведева счет в личных встречах теннисистов стал 2:0.
В четвертьфинале турнира в Акапулько Медведев встретится с японцем Есихито Нисиокой.
Ранее Рафаэль Надаль выиграл у россиянина Стефана Козлова и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько.
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