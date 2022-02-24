Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Вторая ракетка мира отправил домой испанца Пабло Андухара

Даниил Медведев / Фото - eurosport

Вторая ракетка мира россиянинво втором раунде турнира Abierto Mexicano Telcel устроил разгром испанцусо счетом 6:1, 6:2.За 1 час 4 минуты матча Медведев оформил семь эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 68-й номер рейтинга АТР ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку, не реализовав единственный брейк-пойнт.После этой победы Медведева счет в личных встречах теннисистов стал 2:0.В четвертьфинале турнира в Акапулько Медведев встретится с японцемРанее Рафаэль Надаль выиграл у россиянина Стефана Козлова и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько.