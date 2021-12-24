Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»

Россиянин уверен, что вскоре места Надаля, Федерера и Джоковича займут молодые игроки
Теннис ATP
17:41
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал перспективы мужского Тура после того, как из него уйдут игроки «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович).

«Уход Большой тройки, когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но все еще играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична. Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все также беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился все популярнее и популярнее.

Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис».

Напомним, Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даниил Медведев Рафаэль Надаль Роджер Федерер Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
Теннис ATP
08:56
Медведев: «В процессе предсезона»
Медведев: «В процессе предсезона»
Теннис ATP
21 декабря 08:50
Медведев обыграл Чилича и принес России Кубок Дэвиса-2021
Медведев обыграл Чилича и принес России Кубок Дэвиса-2021
Теннис Кубок Дэвиса
05 декабря 21:47
Чилич: «Чувствую, что могу победить Медведева»
Чилич: «Чувствую, что могу победить Медведева»
Теннис Кубок Дэвиса
05 декабря 11:20
Медведев: «В финале с хорватами надо решить все в одиночных матчах»
Медведев: «В финале с хорватами надо решить все в одиночных матчах»
Теннис Кубок Дэвиса
04 декабря 19:00
ФТР стала вторым финалистом Кубка Дэвиса
ФТР стала вторым финалистом Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
04 декабря 16:35

Новости: Теннис

Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
ATP
17:41
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
ATP
17:30
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
ATP
16:53
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
ATP
16:45
Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина
Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина
ATP
10:00
«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
ATP
08:56
Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году
Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году
ATP
23 декабря 22:20
Четыре украинки выступят в парном разряде Australian Open
Четыре украинки выступят в парном разряде Australian Open
Grand Slam
23 декабря 21:57
Саккари признана спортсменкой года в Греции
Саккари признана спортсменкой года в Греции
WTA
23 декабря 19:50
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости