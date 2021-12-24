Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
Россиянин уверен, что вскоре места Надаля, Федерера и Джоковича займут молодые игроки
Даниил Медведев / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал перспективы мужского Тура после того, как из него уйдут игроки «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович).
«Уход Большой тройки, когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но все еще играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична. Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все также беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился все популярнее и популярнее.
Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис».
Комментарии 0