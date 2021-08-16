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Медведев выиграл Masters в Канаде

Вторая ракетка мира в двух сетах обыграл Опелку
Теннис ATP
16:22
Медведев выиграл Masters в Канаде
Даниил Медведев / Фото: ATP

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев не испытал проблем в финале Masters в Торонто, Канада, в двух сетах обыграв Райли Опелку (ATP, 23) 6:4, 6:3.

Россиянин за полтора часа на корте выполнил 6 эйсов, реализовал 3 брейк-поинта из 7-и при 5-и «двойных». Американец 8 раз подал навылет при 3-х ошибках на подаче. Это была пятая встреча теннисистов – счет 4:1 в пользу Медведева.

Напомним, что 20-кратный чемпион турниров Большого Шлема Роджер Федерер не вернется на корт в текущем сезоне.

Олег Шумейко-младший
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Даниил Медведев Торонто (ATP)

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