Медведев выиграл Masters в Канаде

Вторая ракетка мира в двух сетах обыграл Опелку

Даниил Медведев / Фото: ATP

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев не испытал проблем в финале Masters в Торонто, Канада, в двух сетах обыграв Райли Опелку (ATP, 23) 6:4, 6:3.



Россиянин за полтора часа на корте выполнил 6 эйсов, реализовал 3 брейк-поинта из 7-и при 5-и «двойных». Американец 8 раз подал навылет при 3-х ошибках на подаче. Это была пятая встреча теннисистов – счет 4:1 в пользу Медведева.

Напомним, что 20-кратный чемпион турниров Большого Шлема Роджер Федерер не вернется на корт в текущем сезоне.