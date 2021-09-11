Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Титулованный россиянин – о предстоящем финале US Open
08:48
Даниил Медведев / Фото - TwitterВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего финала US Open против первого номер рейтинга АТР Новака Джоковича.
Цитирует россиянина usopen.org.
«В плане тактики финал Australian Open меня многому научил. Потому что в нем он играл не так, как в предыдущих матчах, и я оказался к этому не готов. А теперь готов. Думаю, в плане тактики нынешний матч будет интереснее. Еще я всегда выкладываюсь, но в Мельбурне не оставил на корте все сердце. Конечно, я хотел победить, но почему-то не удалось включиться. Сейчас я постараюсь это сделать. При любом счете буду бороться и выкладываться даже сильнее, чем в Мельбурне».
«Если мне удастся его победить, то, наверное, я войду в историю как человек, не пустивший его к Большому шлему. Но меня это не волнует. Думаю, это больше влияет на него. С одной стороны, он точно будет испытывать давление. С другой, в тяжелые моменты он всегда играет еще лучше. Не знаю, допустим, он будет проигрывать 1:2 или 0:2 по сетам и с брейком. Он всегда выкладывается, но, может быть, в другой момент, на другом «Шлеме» он бы не стал что-то придумывать. А здесь он точно попробует все, чтобы прийти к цели».
В начале года Медведев в трех сетах проиграл легендарному сербу в финале Australian Open.
Напомним, россиянин в полуфинале американского мэйджора переиграл 20-летнего Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
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